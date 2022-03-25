Демонтаж спутниковых тарелок с фасадов многоэтажек: для чего и есть ли необходимость

Демонтаж спутниковых тарелок с фасадов многоэтажек: для чего и есть ли необходимость

Подобные заявления - фейковы и могут оставить украинцев без доступа к национальным каналам и правдивым новостям об актуальной ситуации на фронте.

Демонтировать спутниковые тарелки с фасадов многоквартирных домов нет необходимости.

Об этом сообщила руководитель спутниковой платформы Viasat Светлана Мищенко.

По ее словам, в интернете начала набирать активность информация о том, что в течение двух-трех дней с фасадов многоквартирных домов необходимо демонтировать спутниковые тарелки.

“Достоверной информации на этот счет из официальных источников государственной власти Украины или ВСУ не было. Сегодня спутниковый прием сигнала телеканалов является самой надежной стабильной технологией с покрытием в любой точке в Украине, в отличие от других технологий, зависящих от наземных станций и передатчиков, которые, к сожалению, подвергаются риску поражения враждебными силами”, — подчеркнула Светлана Мищенко.

Она также добавила, что спутниковые антенны необходимы исключительно для приема телевизионного сигнала. При этом они имеют только такое применение и не являются “корректировками полета ракет, самолетов или другой вражеской техники”.

“Конструкция антенны такова, что все излучение, которое попадает на ее поверхность, собирается в фокусе и не отражается в пространстве, то есть их влияние на радары значительно меньше, чем указанных плоских элементов. Призываем всех владельцев спутникового оборудования сохранять спокойствие и подчеркиваем, что в спутниковых антеннах нет никакой угрозы и необходимости в их демонтаже нет”, — добавила руководитель спутниковой платформы.

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