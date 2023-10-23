Деморализованные бойцы и безумные потери: Федоров рассказал о проблемах оккупантов на Запорожском направлении

Последняя неделя на Запорожском направлении, а также во временно оккупированных городах, у оккупантов возникали проблемы.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"В Бердянске было ликвидировано большое количество вертолетов на территории Бердянского аэропорта. В Мелитополе был ликвидирован железнодорожный состав, который вывозил с территории Запорожской области украденное зерно, из Днепрорудной украденную руду. А привозил он боеприпасы, тяжелое вооружение и личный состав "пушечного мяса". Благодаря этому была остановлена враждебная логистика на несколько дней", — сообщил Федоров.

Также он рассказал, что после больших потерь россияне продолжают восполнять свои запасы во временно оккупированной части Запорожской области.

"Да, со стороны Мариуполя, Бердянска последние дни идут новые и новые крупные колонны техники. Они совершенно смешанные, начиная от инженерной техники, которая идет для подготовки оборонительных сооружений, продолжая теми же танками, ракетными видами техники. Враг не оставляет надежды удержать временно оккупированную Запорожскую область", — добавил он.

Федоров добавил, что многие россияне не хотят воевать, у них совсем нет мотивации.

"На прошлой неделе солдат в Мелитополе выбросился с многоэтажки. Также нашли четырех российских военных неподалеку Молочанска, которые были просто расстреляны в посадке. Они пытались скрыться, но им не дали этого сделать — расстреляли прямо в посадке и оставили. Также мы знаем, что среди Мелитополя вооруженные солдаты крайне часто ругаются между собой, их забирает "полиция" и увозит в неизвестном направлении", — отметил Федоров.

Иван Федоров сообщил, как планируется освобождение города. В частности, по его словам, есть позиция украинской власти: за последние полтора года мы всем рекомендуем уехать.

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