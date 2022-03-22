"Деморализованный, голодный, просил есть: возле Кривого Рога взяли в плен оккупанта из Горловки

"Деморализованный, голодный, просил есть: возле Кривого Рога взяли в плен оккупанта из Горловки

Уроженец Горловки имел с собой "паспорт" так называемой "ДНР".

Вблизи Кривого Рога украинские защитники пленили российского оккупанта — уроженца Донбасса.

Об этом рассказал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

По его словам, уроженец Горловки имел с собой "паспорт" так называемой "ДНР".

"(Оккупант. — Ред.) деморализованный, голодный, просил есть. Это все, что нужно знать о "второй армии мира", — отметил Лукашук.

Глава облсовета рассказал, что днем 21 марта враг с территории Херсонской области обстрелял село в Криворожском районе. Обошлось без пострадавших, частично разрушен частный дом.

К вечеру захватчики обстреляли окрестности Зеленодольска. Никто из местных не пострадал.

В общем, ситуация на Днепропетровщине контролируемая. По словам Лукашука, российских военных на территории области нет.

Напомним, что российская армия из "Градов" обстреляла поселок в Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что украинские защитники взяли в плен мобилизованных из "ЛДНР". Их россияне бросают в бой, как пушечное мясо: в разной форме и плохой экипировке.

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