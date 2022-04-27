Деморализованы, калечат себя и отказываются воевать: в Генштабе рассказали о "боевом" духе в рядах оккупантов

Враг деморализован. Участились случаи поиска военнослужащими противника новых способов избежать участия в боевых действиях.
У личного состава, который свозят для пополнения потерь с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, изымают личные документы, что не позволит идентифицировать этих лиц в случае гибели.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
"Участились случаи поиска военнослужащими противника новых способов избежать участия в боевых действиях. Личный состав прибегает к дезертирству, сдаче в плен и увечьям", — говорится в сообщении.
Ранее в Генштабе обнародовали новые данные о потерях россиян с момента вторжения на территорию суверенного государства Украина. За два месяца оккупанты потеряли более 22 тысяч 400 воинов.
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