Деморализованы, калечат себя и отказываются воевать: в Генштабе рассказали о "боевом" духе в рядах оккупантов

Деморализованы, калечат себя и отказываются воевать: в Генштабе рассказали о "боевом" духе в рядах оккупантов

Враг деморализован. Участились случаи поиска военнослужащими противника новых способов избежать участия в боевых действиях.

У личного состава, который свозят для пополнения потерь с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, изымают личные документы, что не позволит идентифицировать этих лиц в случае гибели.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"Участились случаи поиска военнослужащими противника новых способов избежать участия в боевых действиях. Личный состав прибегает к дезертирству, сдаче в плен и увечьям", — говорится в сообщении.

Ранее в Генштабе обнародовали новые данные о потерях россиян с момента вторжения на территорию суверенного государства Украина. За два месяца оккупанты потеряли более 22 тысяч 400 воинов.

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