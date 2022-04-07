"Демотивирует войска бороться с "фашизмом": Маляр заявила, что Украина выиграла инфовойну в России

"Демотивирует войска бороться с "фашизмом": Маляр заявила, что Украина выиграла инфовойну в России

Украинцы постоянно работают на информационном фронте, чтобы россияне знали о реальном количестве погибших среди своих военных, сообщила заместитель министра.

Заместитель главы Минобороны Анна Маляр заявила, что Россия проиграла Украине информационную войну, несмотря на попытки плодить фейки об ВСУ.

Об этом она сказала на брифинге в Медиацентре "Украина" 7 апреля.

Замминистра отметила, что Россия ежедневно пытается навязать миру свои абсурдные трактовки событий в Украине, однако все напрасно.

"Тоталитарное общество не может выиграть информационную войну у свободного общества, где свободно могут работать и креативить патриоты своего государства", — подчеркнула Маляр.

Она также сообщила, что пока еще нельзя обнародовать все то, что Украина делает для обезвреживания действий России в информационном пространстве. Но одну акцию заместитель министра привела в качестве примера успешной операции.

"В первые дни войны мы прорвали информационную блокаду России и призвали матерей российских солдат поискать их в Украине. И если они погибли или попали в плен, мы пообещали помочь: найти, где ребенок или мужчина, и даже связаться с ними. И благодаря этой информационной акции россияне узнали, что на самом деле здесь происходит", – рассказала Маляр.

Она также отметила, что Россия очень уменьшает количество потерь среди своих военных. Так что украинцы постоянно работают на информационном фронте, чтобы россияне знали о реальном количестве погибших в их войсках. Замглавы Минобороны напомнила, что сегодня речь идет о более чем 18 тыс. погибших российских оккупантов.

"Эта цифра демотивирует не только гражданское население. Эта правда демотивирует российских военных, которые тоже не все хотят идти сюда бороться со здешним, как они считают, "фашизмом", – сказала Маляр.

Напомним, военный аналитик, старший научный сотрудник Центра европейского политического анализа в США Марк Войджер заявил, что Украина выигрывает войну на местах, тактически, оперативно, международно, стратегически. Однако именно информационная война имеет решающее значение.

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