День бойцов ТрО: лица героев народного сопротивления, ставших настоящим войском

В батальоне территориальной обороны, который встал на защиту Юга Украины, воюют люди, ранее выступавшие на концертной сцене, или работавшие в онкологическом отделении больницы, говорится в ТСН.

Киборг "Биба"

"Пока мы москаля не выгоним, пока мы не поставим все точки над "i", толку не будет, они будут так сунуть, сунуть и все равно они будут пытаться поработать нас", — убеждает Виталий на псевдо "Биба", командовавшего десантниками, 7 лет назад воевали в Донецком аэропорту.

Он добавляет, что в терробороне ему поначалу было не очень привычно. Сначала воевал за свой дом в Киевской области, а теперь его батальон терробороны в Херсонской области постепенно оттесняет врага и оттуда. "Можно бросить все силы, все средства и освободить, но это приведет к большим человеческим потерям. Нужно все же идти более обдуманно, постепенно для того, чтобы уменьшить человеческие потери", — говорит боец.

"Биба" обещает себе – это его последняя война, после которой он наконец-то сможет жить как хочет. "Я хочу посвятить себя своей семье", – говорит он.

"Колибри" из онкологического отделения

36-летняя Ольга еще в первые дни войны работала с детьми, а сейчас стала главным врачом роты территориальной обороны. "До войны я была детским психологом, работала с детьми с особенностями развития и работала в Охмадите, в отделении онклогоии нейропсихологом по восстановлению утраченных функций головного мозга. Все говорили... И родственники, и друзья, и на работе, все не то что говорили не иди, все удивлялись моему выбору. Говорили, что ты здесь работаешь, ты делаешь правильное, доброе дело, зачем тебе на войну? Мы здесь поможем. Я говорю нет, я по-другому не могу", — рассказывает они.

Ольга и сейчас переживает, как там дети, которым нужна реабилитация, а еще, как там ее дети. "Дочке 13 лет, сын – 11. Я очень удивилась, но дети меня поддержали, особенно дочь, она настолько: «Мама, я тобой горжусь. Я понимаю почему ты это делаешь. Мы тебя будем ждать»… Для меня это… вплоть до слез", — говорит женщина.

Собратья с терробороны называют ее "Колибри", да и весит она всего 45 килограммов, но у нее хватает сил, чтобы вытащить вдвое большего раненого бойца.

Вертолетчик "Хуг"

Боец на псевдо "Хуг" местный, и для него аэродром, ставший для всех украинцев символом сожженных рашистов, был постоянным местом работы. "Этот малый город, который в 12 км от Херсона, население там патриотично, как и в Херсоне, но встречаются и такие, которых мы называем "вата"", — рассказывает о родной Чернобаевке "Хуг".

В первые дни войны "Хуг" успел вывезти из Херсонщины родственников, а сам пошел в терроборону, ему тоже пришлось защищать Киевщине. "Мне больно было заходить в Бучу в первый день, как ее уволили. Я видел людей…", — говорит он.

Почему враг все время десантировались на Чернобыевке бывший летчик не понимает, рядом были более удобные места. Как представитель территориальной обороны уверен: чем больше русны в родной Чернобаевке, тем меньше русны". "Ну, то что они там погибают – это хорошо и пусть их больше там погибает", — утверждает боец.

Храбрая "Лиса"

Военную из псевдо "Лиса" видели все на билбордах по всей Украине с надписью "Смелость", ее задача сейчас - помогать местному населению, а еще помочь освободить дом в оккупации в Лисичанске. "Первый раз был в оккупации Лисичанск, мои родители там были во время оккупации, но потом нас освободили, это была такая кратковременная оккупация. И вот снова, выходит, мы уже во второй раз теряем свой дом", — говорит она.

Теробороновка убеждена, что совсем скоро она сможет снова быть дома. "Это, как таков свой собственный Эверест и ты просто на него идешь", — говорит "Лиса"

Боец из "Широкого поля"

Святослав Бойко, вокалист группы "Широкий лан" — один из тех, кто воспел эту войну. "Я с начала войны не пою, как-то оно отошло на второй план. К 22-му году у меня было ощущение незакрытого гештальта, мне казалось, что я недорабатываю, мне казалось, что я занимаюсь не тем. Хотя я, как музыкант, себя абсолютно уверенно чувствовал, но где-то червячок внутри ел", — говорит боец территориальной обороны.

На войне ему пришлись по душе "птички" — так он называет свои дроны, помогающие артиллерии корректировать огонь. "Дома отстроим, деревья вырастут новые, самая большая ценность — люди, собственно, наши люди. Самая большая ценность, то есть воля. Мне, например, не жалко уничтожить дом, если я знаю, что там сидят орки. Их не жалко и дом не жалко, но дом мы отстроим и будем знать, что какое-нибудь количество орчего мяса дерусифицировано", — утверждает боец.

Уверен – эта война, а затем и победа родят Украине новые песни.

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