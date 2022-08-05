День цинизма в Мариуполе: оккупанты организовали концерт на разрушенной "Азовстали" и зажгли вечный огонь

Российско-оккупационные власти устроили в захваченном Мариуполе "День цинизма". Они организовали рок-концерт на разрушенном заводе "Азовсталь", а затем так называемая "власть" города зажгла символ — вечный огонь.

По информации советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, рок-концерт правда состоял из одного несчастного гитариста.

Об этом написал Андрющенко на своем тг-канале.

Также читайте Бывшему украинскому ведущему Юрию Коту объявлено подозрение в государственной измене

"МраZота устроила концерт на Азовстали. Хотя назвать рок-концертом нытье одного гитариста назвать сложно, однако мерзости картины это не отменяет. Государственные волонтеры оккупантов для оккупантов. Хорошие, что без гражданско-принудительных зрителей осталось у дочерей из дочек и круг циничного бесчеловечности можно считать замкнутым. Ярость. Просто Ярость", — говорится в его сообщении.

Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Кроме того, известно, что в украинской Мариуполь, временно оккупированный российскими войсками, приезжали вице-премьер России Марат Хуснуллин и главарь так называемой террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин. Представитель российских властей в Мариуполе провел открытие Штаба восстановления и вместе с предводителем "ДНР" зажгли символ — вечный огонь.

"Кажется, это символ того ада, который ждет каждого гражданина России", — предупредил Андрющенко.

Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Напомним, в Мариуполе гуманитарная ситуация – катастрофическая. В больницах оккупированного Россией города умирает каждый четвертый пациент из-за нехватки лекарств и медицинского персонала.

Не могут подтвердить свое участие в защите родного села: история терроборонцев из Сумщины

Читайте также: