День, который войдет в историю: ДШВ показали эффектное видео первых часов операции в Курской области

По словам десантников, тщательная подготовка, планирование, внезапность и информационная тишина стали определяющими на начальном этапе операции.
Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ показало видео первых часов операции в Курской области РФ.
"Первые часы наступательной операции Сил обороны в Курской области РФ 6 августа 2024 года. День, который войдет в историю российско-украинской войны", – говорится в сообщении.
По словам десантников, тщательная подготовка, планирование, внезапность, боевой дух и информационная тишина стали определяющими на начальном этапе операции. Теперь все зависит от стойкости украинских солдат всех родов войск, задействованных в операции.
Напомним, что 6 августа россияне заявили о прорыве границы в Курской области.
По словам главкома Сырского, всего с начала операции продвинулись на 35 километров вглубь и заняли 1150 квадратных километров территории РФ – 82 населенных пункта. Также известно о большом количестве российских пленных.
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