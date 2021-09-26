День на Донбассе снова принес потери: погиб один украинский военный, еще один — ранен

День на Донбассе снова принес потери: погиб один украинский военный, еще один — ранен

Бойцы подорвались на вражеском неизвестном устройстве.

Сегодня, 26 сентября, на Донбассе боевики вновь нарушили режим тишины. Террористы трижды обстреляли украинские позиции.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

Где произошли обстрелы

В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.

противник вел огонь из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Марьинки оккупанты "накрыли" позиции ВСУ из гранатометы различных систем и стрелкового оружия.

оккупанты "накрыли" позиции ВСУ из гранатометы различных систем и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Нью-Йорк враг обстреливал наших бойцов из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В результате подрыва на вражеском неизвестном устройства один военнослужащий погиб. Еще один защитник получил огнестрельное осколочное ранение. Воину оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — средней тяжести.

Напомним, что в субботу, 25 сентября, на Донбассе был ранен украинский военнослужащий.

Новости с фронта: оккупанты снова начали атаковать украинские позиции

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