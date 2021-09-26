День на Донбассе снова принес потери: погиб один украинский военный, еще один — ранен

Бойцы подорвались на вражеском неизвестном устройстве.
Сегодня, 26 сентября, на Донбассе боевики вновь нарушили режим тишины. Террористы трижды обстреляли украинские позиции.
Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.
Где произошли обстрелы
- В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.
- Вблизи Марьинки оккупанты "накрыли" позиции ВСУ из гранатометы различных систем и стрелкового оружия.
- В районе населенного пункта Нью-Йорк враг обстреливал наших бойцов из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
В результате подрыва на вражеском неизвестном устройства один военнослужащий погиб. Еще один защитник получил огнестрельное осколочное ранение. Воину оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — средней тяжести.
Напомним, что в субботу, 25 сентября, на Донбассе был ранен украинский военнослужащий.