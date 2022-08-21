День Независимости под угрозой обстрелов: полиция дала совет украинцам, как уберечься в праздничные дни

В связи с потенциальной угрозой ракетных ударов ко Дню Независимости украинцев призывают соблюдать правила воздушной тревоги.

В течение 23-25 августа нужно непременно идти к укрытию при каждом сигнале "Воздушная тревога".

Об этом сказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Прежде всего, при планировании своих маршрутов перемещения, в обязательном порядке, заранее узнайте, где есть места укрытия, чтобы в случае прозвучающего сигнала воздушной тревоги вы могли очень быстро и оперативно добраться до укрытия", — посоветовал он в эфире национального телемарафона.

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Отметим, что 23 августа в Украине отмечается День государственного флага. 24 августа 2022 будет 31 год Независимости Украинского государства.

Как сообщалось, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предупредил, что россияне могут обстреливать города Украины крылатыми ракетами в День Независимости, 24 августа.

Напомним, Жданов назвал даты, когда может быть нанесен массированный ракетный удар по Украине.

Военный эксперт Владислав Селезнев говорит, что у россиян нет ресурса на День Независимости, 24 августа, нанести массированный удар по украинским городам.

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