День "защиты" детей по-русски: оккупанты грабят школы Мариуполя к празднику

Оборудование вывозится в Донецк "под флагом единой России".

Оккупанты продолжают грабить Мариуполь. И даже не останавливаются перед тем, что это имущество принадлежит школам.

Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко на телеканале Freedom.

"Представьте, разрушена новая школа №26, опорная, которая сделана по самым современным европейским требованиям, где интерактивные доски — в каждом классе, лаборатории химии, физики, математики, биологии... Они даже это оборудование угоняют и вывозят в Донецк. Отдают это" под флагом единой России". Это цинизм высшей степени. И они говорят, что готовятся ко Дню защиты детей", — сообщил Бойченко.

Эти же оккупационные войска, которые сегодня назвали себя властями в Мариуполе – они же и убили детей, которые прятались в драмтеатре от обстрела, а также в роддоме. Это огонь был скорректирован именно внутренней враждебной силой, добавил Бойченко.

"Мы до конца еще толком не знаем о том страхе и аде, который создала российская так называемая армия. Они собираются праздновать на костях, крови детей, которых они убили в городе Мариуполе. Это циничный шабаш, который происходит в городе", — добавил. мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Напомним, еще в конце апреля уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предупреждала, что Мариуполю грозит вспышка ряда недугов из-за средневековых условий жизни — холеры, дизентерии, эшехихиоза.

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