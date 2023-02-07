"Денацифицировать и десатанизировать": Кадыров снова выступил с угрозами Польше

Рамзан Кадыров предложил после Украины "денацифицировать Польшу и бороться там "с сатанизмом".

Глава Чечни Рамзан Кадыров снова выступил со скандальным заявлением в отношении Польши. В этот раз он предложил после Украины "денацифицировать и десатанизировать" Польшу.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"В рамках поддержки Украины Варшава умудрилась истощить собственные военные ресурсы, и теперь она встревожена: а что если после успешного окончания СВО ("специальной военной операции" – войны – ред.) Россия начнет денацифицировать и демилитаризовать следующую страну? Ведь после Украины на карте Польша", – написал Кадыров.

Он также добавил, что "неоднократно заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и, в первую очередь, на территории Польши".

Кадыров также отметил, что Россия "может оказать организационную помощь" в проведении референдума в Силезии, поскольку этот регион Польши, по его мнению, "заслужил особый независимый статус и там крайне необходим референдум".

Напомним, премьер Ичкерии заявил, что Кадыров наркозависим и 15 лет употребляет какие-то таблетки.

Другие абсурдные заявления Рамзана Кадырова

В январе Рамзан Кадыров сообщил о подготовке к войне в Украине мусульманских священников, которых россияне научили пользоваться оружием. В общей сложности у спецназовцев планируют пройти военную подготовку более 300 кадиев и имамов мечетей Чечни.

Рамзан Кадыров также призвал своих поклонников помочь побороть "нетрадиционные ценности".

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