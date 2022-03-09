"Денацификация" больниц и роддомов: Зеленский назвал действия оккупантов в Мариуполе "за пределами зверства"

"Денацификация" больниц и роддомов: Зеленский назвал действия оккупантов в Мариуполе "за пределами зверства"

Президент заявил, что в результате атаки РФ на роддом и детскую больницу в Мариуполе пострадали 17 человек.

Блокада и бомбардировка Мариуполя, в том числе удары по роддому и детской больнице — за пределами зверства.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении поздно вечером 9 марта.

"Российские бомбы упали на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Здания разрушены. По состоянию на это время — 17 раненых. Разбор завалов еще продолжается. Люди вовремя начали прятаться от 500-килограммовых авиационных бомб, которые оккупанты сбрасывают на наши украинские города", — сказал глава государства.

Президент перешел на российские и спросил власти РФ и простых россиян, какую угрозу несут для их страны больницы и родовые.

"Детская больница, роддом — чем они угрожали Российской Федерации. Что это за страна такая, которая боится больниц, роддомов и уничтожает их? Там что, были маленькие бандеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Что это было — "денацификация" больницы?", — отметил Зеленский.

Глава государства назвал действия оккупантов в Мариуполе "за пределом зверства".

Ранее Владимир Зеленский обратился к европейцам из — за преступлений России против Украины.

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