"Денацификация" не сработала: россияне не понимают этот термин, Кремль резко сократил его использование

"Денацификация" не сработала: россияне не понимают этот термин, Кремль резко сократил его использование

Глава Кремля Владимир Путин отказывается от термина "денацификация".

В своем видеообращении 24 февраля президент страны-агрессора Владимир Путин назвал целями так называемой спецоперации "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины. Однако, по данным российских социологов, большинство россиян не понимают значения этого слова, но не могут его объяснить.

Об этом сообщают журналисты-исследователи "Проект" со ссылкой на источники в Кремле.

"Почти сразу выяснилось, что термин – неудачный. Приблизительно через неделю после начала войны Кремль попросил своих социологов провести закрытые телефонные соцопросы, в том числе с вопросом отношения россиян к основным тезисам пропаганды. Четыре собеседника "Проекта" – высокопоставленный медиаменеджер и близкий к Кремлю социолог и политтехнологи утверждают, что респонденты не смогли толком объяснить, что означает "денацификация". Кроме этого людям было сложно даже произнести это слово, говорит один из собеседников", — сообщают журналисты.

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Кремль резко сократил использование термина "денацификация".

Пропагандистские журналисты и передачи в России также резко изменили свой вектор использования термина "денацификация".

Эту информацию подтверждают эфиры программы "Вести недели" пропагандиста Дмитрия Киселева. В первом, после начала войны выпуске, он не менее семи минут объяснял смысл "денацификации". Но уже в апрельских выпусках он либо не использовал термин вообще, либо делал это один раз в течение выпуска.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Ее цель, по словам главы оккупантов, — защита людей, которые в течение восьми лет якобы "терпят издевательства, геноцид со стороны киевского режима". Путин объявил о планах "демилитаризировать" и "денацифицировать" Украину.

Сразу после обращения Путина по всем крупным городам Украины раздались взрывы. Россия начала полномасштабную войну против Украины.

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