"Денацификация" Украины – это гротескная ложь Путина": Джонсон об убийстве Россией узника немецких концлагерей

96-летний Борис Романченко делал все, чтобы нацизма не было в мире, и его убили россияне.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на убийство российскими оккупантами 96-летнего Бориса Романченко – узника немецких концлагерей.
Об этом он написал в Twitter
"Ужасная трагедия. Борис пережил четыре концлагеря и посвятил свою жизнь тому, чтобы ужасы нацизма не повторились. Утверждение Путина о том, что его вторжение в Украину является "денацификацией", является гротескной ложью. В то же время мы видим бомбардировки невинных людей", — написал Джонсон.
An appalling tragedy. Борис был зафиксирован в четырех концентрациях школ и делился своим жизнью, чтобы отразить horrors of Nazism, чтобы быть repeated.— Boris Johnson (@BorisJohnson) 22 марта 2022
Putin's claim, что его убеждение из Украины является 'de-Nazification' является grotesque lie. Instead we're seeing the bombardment of innocent people. https://t.co/283da6ygmZ
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагическую гибель бывшего узника нацистских концлагерей 96-летнего Бориса Романченко. Глава государства отметил, что Романченко выжил в конвейерах смерти, созданных гитлеровцами во времена Второй мировой, а погиб в Харькове в 21 веке от российского обстрела.
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