An appalling tragedy. Борис был зафиксирован в четырех концентрациях школ и делился своим жизнью, чтобы отразить horrors of Nazism, чтобы быть repeated.



Putin's claim, что его убеждение из Украины является 'de-Nazification' является grotesque lie. Instead we're seeing the bombardment of innocent people. https://t.co/283da6ygmZ