Денацификация в действии: в Белгородской области "кадыровец" расстрелял трех сослуживцев и скрылся с оружием

30-летний "кадыровец" решил немного упростить работу для ВСУ и ликвидировал трех окупантов еще до того, как их отправили на фронт.

В Белгородской области РФ российский военный Заурбек Ахтаев расстрелял трех сослуживцев и скрылся с оружием в руках.

Об этом говорит объявление о розыске в российских Telegram-каналах, на которые обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.

В районе поселка Червоная Яруга 30-летний "кадыровец" что-то не поделил со своими товарищами по оружию и расстрел 3-х окупантов, а затем скрылся в неизвестном направлении, прихватив с собой оружие.

"Герой "СВО" Заурбек Ахтаев расстрелял в Белгородской области трех сослуживцев. Наконец настоящая денацификация", — отметил Казанский.