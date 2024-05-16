Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Денацификация в действии: в Белгородской области "кадыровец" расстрелял трех сослуживцев и скрылся с оружием

Денацификация в действии: в Белгородской области "кадыровец" расстрелял трех сослуживцев и скрылся с оружием

Объявление, которое расклеили оккупанты, чтобы найти стрелка

30-летний "кадыровец" решил немного упростить работу для ВСУ и ликвидировал трех окупантов еще до того, как их отправили на фронт.

В Белгородской области РФ российский военный Заурбек Ахтаев расстрелял трех сослуживцев и скрылся с оружием в руках.

Об этом говорит объявление о розыске в российских Telegram-каналах, на которые обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.

В районе поселка Червоная Яруга 30-летний "кадыровец" что-то не поделил со своими товарищами по оружию и расстрел 3-х окупантов, а затем скрылся в неизвестном направлении, прихватив с собой оружие.

"Герой "СВО" Заурбек Ахтаев расстрелял в Белгородской области трех сослуживцев. Наконец настоящая денацификация", — отметил Казанский.

Объявление, которое расклеили оккупанты, чтобы найти стрелка / ©
Объявление, которое расклеили оккупанты, чтобы найти стрелка

Напомним, что это уже далеко не первый случай, когда оккупанты устраивают разборки и убивают друг друга. Недавно на Донбассе уроженец Харькова, служивший оккупантам, расстрелял 6 военных РФ. В соцсетях сообщают, что мужчина расстрелял сослуживцев после очередного обстрела россиянами Харькова, в результате чего его мать получила травму.

Также сообщалось, что в Мелитополе пьяный оккупант расстрелял двух "волонтеров" из Чувашии, с которыми не поделил женщин.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация