Денежная система Wise доступна украинским беженцам в Европе: как ею пользоваться

Украинские беженцы в Европе теперь могут использовать систему денежных переводов Wise. Что это такое и как она работает – читайте в материале ТСН.ua.

Украинские беженцы, которые из-за российской агрессии и войны были вынуждены выехать в Европу и находятся там, получили упрощенные правила пользования системой денежных переводов Wise. На официальном сайте компании сообщили, что теперь украинцы могут хранить свои деньги, пополнять счета и производить расчеты через эту систему. Водяную карту могут оформить не только украинцы, которые выехали за границу, но и их родственники, оставшиеся в Украине. Счета можно открывать в евро, долларах, британских фунтах и других валютах (более 50).

Система денежных переводов: как стать пользователем?

Для получения дебетовой карты в системе необходимо сначала создать учетную запись. Для этого вам нужно находиться в одной из тех стран, где компания предоставляет свои услуги, подтвердить лицо и пополнить счет в банке. Не забудьте указать адрес в Европе, куда будет доставлена физическая карта.

Чтобы зарегистрироваться, украинцы могут использовать удостоверение беженца или удостоверение временно перемещенного лица. Далее инструкция такова:

зайти на сайт компании или загрузить приложение Wise на мобильный телефон (доступно в Google Play и AppleStore );

и ); выбрать раздел "Регистрация";

придумать пароль, указать электронную почту;

указать ФИО, адрес пребывания в Европе, дату рождения и номер телефона.

Как заказать и активировать карту в Wise?

Как только вы закончили регистрацию, нужно активировать аккаунт. Сделать это можно на домашней странице. Для этого счет Wise нужно пополнить на 24 евро (можно в эквиваленте). Если у вас есть украинская банковская карта (дебетовая или кредитная) – вы можете быстро перевести деньги. Но также доступны переводы средств через SWIFT (также в фунтах стерлингов). Однако следует отметить, что в последнем случае активация может завершиться только через пять дней или больше.

Чтобы активировать аккаунт также можно, если рассчитаться картой Wise в магазине или снять средства с нее через банкомат. Активированную карту можно подключать к системам Google Pay или Apple Pay.

Как только вы активировали счет, можно заказать физическую карту Wise. Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении. Для этого нужно указать действительный адрес, где вы проживаете (в Европе). За оформление физической карты необходимо оплатить 6 евро. Деньги легко списываются даже с нового счета.