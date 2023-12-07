Мобилизация по-новому: в Украине хотят ввести "военные документы" в "Дії" и усилить наказания

В Украине идет мобилизация – как власть и военные пытаются привлечь в армию больше людей.

На протяжении почти двух лет после начала полномасштабного вторжения в Украину продолжается перманенная мобилизация. Поскольку активная линия фронта боевых действий, по словам Зелеского, достигает 1500 километров, нужно много людей, чтобы сопротивляться врагу.

Нехватку кадров на фронте уже не скрывают, хотя секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что российская пропаганда преувеличивает масштабы проблемы с мобилизацией.

Как власти и военные пытаются решить вопрос с мобилизацией, передает BBC-Украина.

Вакансии в Интернете

Пока власти пытаются решить проблемы с мобилизацией посредством разработки нового законопроекта с электронными повестками и обязательством всем мужчинами призывного возраста носить с собой военно-учетные документы, бригады ВСУ пытаются решить вопрос самостоятельно путем рекрутинга.

Страницы бригад в соцсетях пестрят рекламными постами с призывами присоединяться к их подразделениям.

Реклама 3-й отдельной штурмовой бригады

На сайтах по трудоустройству Lobby X и Work.ua рядом с поиском менеджеров, юристов и мерчендайзеров есть объявления о поиске штурмовиков, разведчиков, стрелков, саперов, боевых медиков, операторов БПЛА и водителей.

Насколько успешна такая инициатива и сколько людей откликнулись на эти вакансии, пока нам не известно.

По информации BBC, потенциальных военных через сайты объявлений ищут даже ТЦК. К примеру, в Чортковском районе Тернопольской области военкомат ищет артиллериста, физически здорового и со "устойчивыми морально-деловыми качествами".

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова, отвечающая за это направление, говорит, что рекрутинговые компании сотрудничают с оборонным ведомством бесплатно.

"Войска нуждаются в профессиональных специалистах, а люди должны четко понимать, в какую часть и на какую военную специальность они будут идти. Сегодня ВСУ нужны очень многие специалисты по гражданским специальностям. Это и водители, и слесари, и газосварщики, и строители", — сказала она. .

Финансовый стимул

В Минобороны планируют, что в случае добровольного подписания контракта с ВСУ на имя гражданина банк сразу же будет открывать карточку, на которую будут перечисляться определенная сумма – ориентировочно до 50 тысяч гривен.

Местные власти кое-где также обещают финансово поощрять своих земляков вступать в армию.

Например, в конце ноября Одесский городской совет утвердил возможность выплаты денежной помощи в размере 20 тысяч гривен мобилизованным. Правда, объем средств заложен в расчете на тысячу добровольцев в 2024 году.

Киевские власти ввели выплаты по 30 тысяч новобранцам, которые согласятся добровольно мобилизоваться в ВСУ.

Ограничение права на отсрочку

По информации издания, власти рассматривают возможность уменьшить количество граждан, имеющих право на отсрочку от армии. Скорее всего, речь идет о лишении этого права:

тех, кто имеет близкого родственника с инвалидностью ІІІ группы.

лиц, которые сейчас имеют отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы.

тех, кто решит получать второе или третье высшее образование.

На военный учет также могут взять иностранцев, которые до получения украинского гражданства служили в вооруженных силах других стран, а также лица, приговоренные к тюремному заключению за совершение уголовных преступлений.

Более суровые наказания

Кроме того, запланированы изменения в УКУ и Кодекс админнарушений. В частности, планируется увеличение срока ареста для нарушителей, штрафов, а также введение возможности заочно привлекать их к ответственности.

ТЦК также могут получить больше инструментов для проверки военно-учетных документов граждан на улицах, доставки их в военкоматы, объявления в розыск. Для этого уже не нужно будет привлекать полицию.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Мобилизация в Украине: в Раде уже подготовили нововведения! Что известно?

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