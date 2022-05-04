Дэниел Рэдклифф продает мантии волшебников из "Гарри Поттера": собранные средства пойдут на помощь Украине

Дэниел Рэдклифф продает мантии волшебников из "Гарри Поттера": собранные средства пойдут на помощь Украине

Английский актер Дэниел Рэдклифф, который сыграл главную роль в "Гарри Поттере", продает мантии волшебников. Именно такую одежду носили герои киноленты, которые стали любимцами миллионов поклонников со всего мира.

Дэниел Рэдклифф таким образом решил поддержать украинцев, которые пострадали от российской агрессии. Все собранные средства от продаж мантий актер отправит на помощь Украине.

К слову, ответные сообщения актера появились на сайте Magicartz, именно там Рэдклифф и продает мантии волшебников.

"Мы собираем средства в поддержку семей и детей в Украине", — говорится в сообщении.

Поклонники "Гарри Поттера" могут заказать мантии разных факультетов Хогвартса, а также соответствующие галстуки.

Дэниел Рэдклифф и раньше поддерживал украинцев. Он сравнивал кремлевского диктатора с антигероем "Гарри Поттера" — Лордом Волдемортом, и отметил, что только объединившись человечество может преодолеть зло.

Напомним, ранее звезда фильмов о "Гарри Поттере", известный английский актер Оливер Фелпс, также поддержал украинцев, которые героически борются с российскими оккупантами.

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