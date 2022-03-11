Денисенко напомнил, что первые вбросы о биохимических лабораториях в Украине еще год назад начал озвучивать Медведчук.

Денисенко напомнил, что первые вбросы о биохимических лабораториях в Украине еще год назад начал озвучивать Медведчук.

Советник министра не исключает, что Россия может использовать в Украине химическое оружие.

Ложь о биохимических лабораториях в Украине начал еще год назад распространять депутат Виктор Медведчу, а уже последние три недели такие фейки стали разгонять активно россияне.

Об этом подчеркнул советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире ТСН.

Также читайте Ядерный терроризм: россияне не прекращают попыток уничтожить ядерную установку в Харькове и крушат область

Он заявил, что не можем исключать, что готовят сирийский сценарий. «Здесь есть два аспекта – первый – военный. И этим сейчас занимаются соответствующие службы в Украине, чтобы понять, что мы можем противопоставить. Но сейчас лучше держать это в тишине. Но соответствующие структуры обязательно обнародуют все, что нужно знать населению. С другой стороны, это безусловно страшные информационные удары, которые должны наноситься со всех уголков мира. То есть, россияне должны понимать, что химические атаки по Украине будут иметь более сильные последствия, чем даже после вторжения в Украину», — заявил Денисенко.

Он напомнил, что это действенный метод, ведь накануне состоялась телеконференция Путина с его министрами, чтобы оценить, что будет после введения санкций.

"Россия засекретила возможный уровень безработицы. Они просто побоялись публично говорить. Независимые аналитики говорят, что это плюс 10%. Второй момент, в своих оптимистичных прогнозах они говорят, что падение ВВП только из-за санкций будет 8%. То есть, это будет огромный провал экономики России", — отметил он.