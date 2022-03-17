Денисенко назвал мифологией информацию о 40 тысячах сирийцев, которые едут воевать в Украину

Однако он предположил, что какое-то количество людей все же могут доставить в Россию или Беларусь.

Президенту России Владимиру Путину очень привирают, когда сообщают, что 40 тысяч сирийцев поедут воевать в Украину.

Так убеждает советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире ТСН.

«Вся армия Сирии составляет 100-130 тысяч человек и представить, что Асад отдаст 40 тысяч человек, значит, он должен сдаться, потому что там начнется новая война», — убеждает он.

Вторым доводом о том, что такое количество наемников не может прибыть сюда – это логистика. Потому что доставить их нельзя ни по морю, ни по воздуху, ведь даже если предположить, что самый большой самолет РФ будет их доставлять, понадобится две тысячи рейсов.

Однако он предположил, что какое-то количество людей все же могут доставить в Россию или Беларусь. Но то, что они будут воевать – это малореалистично. «Они попытаются бежать с поля боя, чтобы бежать в ЕС», – убежден Денисенко.

Такое количество людей из Сирии он называет мифологией, как и множество чеченцев, которых на самом деле было до полутора тысяч человек. "Чеченцев в Украине был аж один полк, и большинство из них уже удобряет наш чернозем", - отметил он.

Вадим Денисенко прокомментировал слухи о сирийцах, которые якобы едут в Украину

Денисенко отметил, что Украине следует беспокоиться скорее о том, что в России 1 апреля начинается новый призыв и там идет массированная обработка срочников, чтобы гнать их в Украину. Он призвал вовсю рассказывать россиянам о том, что происходит со срочниками в Украине, чтобы там избегали армии, скрывались от призыва.

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