Денисова напомнила украинцам, как получить помощь в розыске пропавших родственников

Можно обращаться за помощью в поисках как гражданских, так и военных.
Украинцы могут получить помощь в поисках родственников, с которыми пропала связь, если обратятся на "горячую линию" 0 800 50 17 20.
Об этом сообщила Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова в эфире марафона.
Она говорит, что линия работает круглосуточно. Можно обращаться за помощью в поисках как гражданских, так и военных. Они сотрудничают со всеми службами, поэтому все вместе будут помогать с поисках.
Также за этим номером можно обращаться и по поводу гуманитарных коридоров и получения помощи.
В настоящее время работники Секретариата Уполномоченного работают в три смены.