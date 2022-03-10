Денисова напомнила украинцам, как получить помощь в розыске пропавших родственников

Можно обращаться за помощью в поисках как гражданских, так и военных.

Украинцы могут получить помощь в поисках родственников, с которыми пропала связь, если обратятся на "горячую линию" 0 800 50 17 20.

Об этом сообщила Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова в эфире марафона.

Она говорит, что линия работает круглосуточно. Можно обращаться за помощью в поисках как гражданских, так и военных. Они сотрудничают со всеми службами, поэтому все вместе будут помогать с поисках.

Также за этим номером можно обращаться и по поводу гуманитарных коридоров и получения помощи.

В настоящее время работники Секретариата Уполномоченного работают в три смены.