Денисова назвала геноцидом усыновления вывезенных в Россию украинских детей-сирот

На территорию РФ принудительно вывезли 2161 ребенка-сироту с территории Украины. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека называет это геноцидом украинского народа. В РФ сейчас начали упрощать порядок усыновления.

По данным российских оккупантов, на территорию РФ принудительно вывезли 2161 ребенка из интернатов и детдомов.

Об этом 3 мая в эфире информационного телемарафона заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Оккупанты при содействии преступной власти "ДНР" и "ЛНР" вывезли детей-сирот, детей без статуса, детей лишенных родительской опеки. Мы знаем, что часть находится в Подмосковье, часть в Ленинградской, Омской, Владимирской областях", — заявила Денисова. .

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По ее словам, в РФ сейчас начали упрощать порядок усыновления, чтобы российские граждане могли забрать себе украинских детей.

"И мы знаем, что в Подмосковье есть такие дети, которые уже ждут усыновления россиянами. Еще 240 детей готовят к усыновлению", — отметила Людмила Денисова.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека называет это геноцидом украинского народа.

"Когда забирают детей одной этнической группы в другую этническую группу и эти группы находятся в состоянии конфликта, то таким образом одну страну лишают будущего. Не будет детей – не будет Украины. Поэтому это геноцид украинского народа, – сказала Денисова, подчеркнув, что все это прописано в Конвенции о предупреждении геноцида", — резюмировала она.

Также Денисова сообщила, что Министерство иностранных дел Украины вместе с Министерством цифровой трансформации нарабатывают решение, которое позволит принудительно вывезенным.в Российскую Федерацию украинцам получить виды в иностранных консульствах на территории РФ.

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