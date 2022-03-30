Денисова обратилась к омбудсмену России для предоставлению списков принудительно вывезенных украинцев в РФ

Денисова обратилась к омбудсмену России для предоставлению списков принудительно вывезенных украинцев в РФ

Число вывезенных украинцев в РФ составляет около полмиллиона человек.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой о предоставлении списков принудительно вывезенных в РФ украинцев.

Об этом Людмила Денисова сообщила в Facebook.

"Подала запрос к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой о предоставлении списков украинцев, которые принудительно были вывезены в Россию", — написала Денисова.

По ее данным, количество увезенных украинцев в РФ составляет полмиллиона человек. Так, первые 90 тысяч забрали с территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей еще 18 февраля, то есть до начала полномасштабного российского вторжения.

Сначала, по словам Денисовой, люди попадают в так называемые "фильтрационные лагеря" Донецкой области. Затем их везут автобусами в российский Таганрог, а оттуда уже поездами развозят по России – в Омскую, Томскую области, Пермский край.

Есть случаи вывоза украинцев на Сахалин.

Напомним, оккупанты насильственно вывезли из Мариуполя в РФ или в "ОРДЛО" от 20 до 30 тысяч горожан.

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