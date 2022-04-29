Денисова: В Мариуполе оккупанты открывают "банкоматы" и собирают персональные данные

В Мариуполе оккупанты открыли так называемые "банкоматы". Один из таких банкоматов работает в Левобережном районе.

Захватчики выманивают персональные данные у оставшихся в Мариуполе людей.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

В помещении Центрального отделения полиции российские оккупанты под видом "социальных служб и Пенсионного фонда" активно собирают персональные данные у людей об имуществе и родственниках.

"Существует угроза, что эти данные могут использоваться рашистами для поиска людей, шантажа, вербовки и вымогания денег из близких, выехавших или проживающих за пределами Мариуполя", — отметила она.

Как сообщалось, около 100 тыс. до сих пор остающихся в заблокированном городе жителям Мариуполя грозит смертельная опасность не только из-за обстрелов, но и невыносимых условий жизни и антисанитарии. К тяжелым болезням может привести отсутствие централизованного водоснабжения и канализации, а также нехватка питьевой воды и пищи. А еще под завалами остается немало трупов, которые начнут разлагаться.

Оккупанты принудительно вывезли 309 мариупольцев на дальний восток России

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