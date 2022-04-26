Денисова заявила о 13 крематориях оккупантов в Мариуполе: "12 человек не вернулись, какой-то неизвестный запах"

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что российские оккупанты развернули в Мариуполе работу 13 крематориев. Об этом удалось получить сведения и надлежащим образом зафиксировать.
Сначала российские оккупанты разбирали завалы в Мариуполе и тела погибших оттуда привозили в супермаркет "Метро", ведь там есть холодильники.
Об этом Денисова рассказала в интервью "Суспильному".
"Нас же в Мариуполе нет. Но позвонили по телефону люди и говорят: у нас 12 человек вышли на улицу и до сих пор не пришли, какой-то неизвестный запах. А потом они сняли крематорий – как заезжает установка, и там люди на нее навалены", – рассказала омбудсмен.
Она добавила, что первый крематорий в Мариуполь оккупанты завезли две недели назад. Привезли также машину, которая разбирает завалы.
"Как огласка последовала после Бучи, они начали уничтожать доказательства преступлений. Разбирали завалы и привозили тела в магазин "Метро" – у них там есть холодильники. А потом увидели, что уже столько тел и никак не справятся с одним крематорием. И они привезли их туда несколько, там, по-моему, 13 крематориев работает. Есть показания, мы все это зафиксировали и передали", – рассказала Денисова.
Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что 26 апреля российские войска продолжают артиллерийские обстрелы и авиационные удары по Мариуполю.
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