Денисова заявила о 13 крематориях оккупантов в Мариуполе: "12 человек не вернулись, какой-то неизвестный запах"

Денисова заявила о 13 крематориях оккупантов в Мариуполе: "12 человек не вернулись, какой-то неизвестный запах"

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что российские оккупанты развернули в Мариуполе работу 13 крематориев. Об этом удалось получить сведения и надлежащим образом зафиксировать.

Сначала российские оккупанты разбирали завалы в Мариуполе и тела погибших оттуда привозили в супермаркет "Метро", ведь там есть холодильники.

Об этом Денисова рассказала в интервью "Суспильному".

"Нас же в Мариуполе нет. Но позвонили по телефону люди и говорят: у нас 12 человек вышли на улицу и до сих пор не пришли, какой-то неизвестный запах. А потом они сняли крематорий – как заезжает установка, и там люди на нее навалены", – рассказала омбудсмен.

Она добавила, что первый крематорий в Мариуполь оккупанты завезли две недели назад. Привезли также машину, которая разбирает завалы.

"Как огласка последовала после Бучи, они начали уничтожать доказательства преступлений. Разбирали завалы и привозили тела в магазин "Метро" – у них там есть холодильники. А потом увидели, что уже столько тел и никак не справятся с одним крематорием. И они привезли их туда несколько, там, по-моему, 13 крематориев работает. Есть показания, мы все это зафиксировали и передали", – рассказала Денисова.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что 26 апреля российские войска продолжают артиллерийские обстрелы и авиационные удары по Мариуполю.

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