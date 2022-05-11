Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Деоккупированную территорию Украины помогают разминировать специалисты со всего мира – ГСЧС

Дата публикации
Просмотры
383
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Деоккупированную территорию Украины помогают разминировать специалисты со всего мира – ГСЧС

Фото: Андрей Небитов/Facebook

Деоккупированную территорию Украины помогают разминировать специалисты со всего мира.

Ежедневно пиротехнические подразделения ГСЧС изымают от 2 до 5 тысяч взрывоопасных предметов.

Об этом 11 мая на брифинге сообщил начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олег Боднар.

"Активно ГСЧС сотрудничает с США, Канадой, Великобританией, Данией, Норвегией и другими странами. Они готовы привлечь свои команды к разминированию. Уже сейчас разворачивается деятельность операционных команд Датского совета по делам беженцев. ГСЧС оказывает всемерную поддержку этой команде", — сообщил Боднар.

Напомним, в Тростянке Сумской области враг больше всего заминировал кладбища.

Читайте также:

Ситуация в Пуще-Водице: люди не могут перезахоронить родных, потому что россияне заминировали кладбища (на жестовом языке)

Ситуация в Пуще-Водице: люди не могут перезахоронить родных, потому что россияне заминировали кладбища (на жестовом языке)
Следующая публикация