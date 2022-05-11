Деоккупированную территорию Украины помогают разминировать специалисты со всего мира – ГСЧС

Деоккупированную территорию Украины помогают разминировать специалисты со всего мира.
Ежедневно пиротехнические подразделения ГСЧС изымают от 2 до 5 тысяч взрывоопасных предметов.
Об этом 11 мая на брифинге сообщил начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олег Боднар.
"Активно ГСЧС сотрудничает с США, Канадой, Великобританией, Данией, Норвегией и другими странами. Они готовы привлечь свои команды к разминированию. Уже сейчас разворачивается деятельность операционных команд Датского совета по делам беженцев. ГСЧС оказывает всемерную поддержку этой команде", — сообщил Боднар.
Напомним, в Тростянке Сумской области враг больше всего заминировал кладбища.
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