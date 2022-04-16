"Деоккупировано уже 918 населенных пунктов": Зеленский рассказал о восстановлении на освобожденных территориях

"Деоккупировано уже 918 населенных пунктов": Зеленский рассказал о восстановлении на освобожденных территориях

Во многих населенных пунктах проводится разминирование.

В Украине уже освобождены от российских оккупантов 918 населенных пунктов. Там происходит разминирование и восстановление инфраструктуры.

Об этом в вечернем обращении 15 апреля сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Продолжается восстановление нормальной жизни в тех наших областях и районах, откуда выгнали оккупантов. Объем работ – действительно колоссальный. Деокупировано уже 918 населенных пунктов разного масштаба, но одинаково значимых для нас, для Украины. Проводим разминирование. Возобновляем поставки электричества, воды и газа. Возобновляем работу полиции, почты, структур государственной и местной власти", – сказал Зеленский.

В трети освобожденных населенных пунктов создали гуманитарные штабы.

"На территории 338 освобожденных населенных пунктов начата работа гуманитарных штабов. Возобновляем оказание регулярной и экстренной медицинской помощи, работу образовательных структур – там, где это действительно возможно. Потому что в общем на этот день российские войска разрушили или повредили уже 1018 образовательных учреждений по всей нашей стране", – подчеркнул президент.

Также идет восстановление автомобильных дорог и железнодорожного сообщения. С 16 апреля должно возобновиться железнодорожное сообщение с Черниговом и Нежином. Уже курсируют поезда между городами Сумской области.

"Команда "Укравтодора" и "Укрзализныци" работают достаточно эффективно, и я благодарен им за эту скорость. За то, что возвращают людям ощущение нормальности жизни, которую оккупанты пытались уничтожить навсегда", — отметил Зеленский.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 51 дня войны

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