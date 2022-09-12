Деокупация Донецкой области: в Сети публикуют фото и видео с украинскими защитниками в Святогорске

Официальных сообщений об освобождении Святогорска еще не было.

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на Востоке и вошли в Святогорск Донецкой области.

Фото украинских защитников, которые фотографируются в Святогорске сегодня появились в Сети.

Так, журналист Левко Стек опубликовал фото нацгвардейца Виталия Маркива в Святогорске. Кроме того, в соцсетях появились фото украинского флага перед входом в городской совет.

Фото: Telegram/Андрей Цаплиенко

На видео Маркив рассказывает, что "подразделения Национальной гвардии, Вооруженных сил и Территориальной обороны Украины вошли в Святогорск".

"Шаг за шагом, метр за метром мы освобождаем нашу землю от оккупанта. Победа будет обязательно за нами", – сказал известный нацгвардеец.

На других фото и видео от подписчика, чей отец освобождал город, видны масштабы разрушений, нанесенных оккупантами. В частности, на кадрах - одна из гостиниц Святогорска, где базировались оккупанты. Здание получило значительные повреждения, после захватчиков остались горы мусора, повреждено имущество, выбиты окна и двери.

Напомним, что город Святогорск Донецкой области был оккупирован россиянами в июне. Мэр города Владимир Бандура перешел на сторону врага. Правоохранители заочно сообщили ему о подозрении в государственной измене.

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