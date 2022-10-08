Деокупация Донетчины: в Лиманской и Святогорской громадах освобождены 40 населенных пунктов

Туда уже начинает возвратиться нормальная жизнь.

В Лиманской и Святогорской громадах Донецкой области деоккупировано 40 населенных пунктов. В освобожденные города и села постепенно возвращается жизнь.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции Украины.

"На сегодняшний день в Донецкой области освобождены 40 населенных пунктов в Лиманской и Святогорской территориальных громадах. Там начато восстановление инфраструктуры, продолжаются стабилизационные мероприятия", — говорится в заявлении.

В деоккупированных громадах сейчас проводятся обследования разрушенных домов и поиск их владельцев. Отмечается, что только в Святогорске обнаружили более 260 таких построек.

В то же время в селах Крестище и Маяки возобновляют электроснабжение. В Святогорске работают над возобновлением мобильной связи.

Жителям громад начала также приходить гуманитарная помощь: предметы гигиены, приборы для обогрева помещений.

"Продолжаются начисления социальных выплат населению. В освобожденных городах Лиман и Святогорск, а также в поселке городского типа Яровая Донецкой области возобновлена выплата пенсий. С момента деокупации Пенсионный фонд Украины через "Укрпочту" уже выдал более 8 млн гривен", – говорится в сообщении министерства.

Кроме того, жителям громад выплачивают единоразовую помощь от Общества Красного Креста Украины.

Деоккупация Донетчины

ВСУ 12 сентября освободили Святогорск. Военные зашли в населенный пункт и выложили фото и видео. Впоследствии деоккупацию населённого пункта подтвердили в Нацгвардии.

Лиман украинские военные освободили 1 октября, подняв в городе украинский флаг. Сейчас там происходит масштабное разминирование, поэтому людям пока не рекомендуют возвращаться домой.

Заметим, что в Лимане было обнаружено более 50 новых захоронений, появившихся в период оккупации. Россияне рыли траншеи и хоронили там погибших гражданских.

7 октября в Лимане и Святогорске началась эксгумация и перезахоронение тел погибших и умерших в период российской оккупации.

Обязательная эвакуация продолжается: из Донбасса вывезли более 22 тысяч жителей

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