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Деокупация Харьковщины: ВСУ подняли флаг Украины в еще одном селе на границе с РФ (видео)

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Деокупация Харьковщины: ВСУ подняли флаг Украины в еще одном селе на границе с РФ (видео)

Фото: скриншот с видео

Украинский боец установил флаг на вышке в Терновая.

Вооруженные силы Украины вышли к границе с Россией в Харьковской области вблизи села Терновая.

Соответствующее видео опубликовал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В ролике показано, как боец из 14-й отдельной механизированной бригады устанавливает флаг на вышке в селе.

© Google Maps
Фото: Google Maps

"14 отдельная механизированная бригада дошла до границы в Харьковской области с Российской Федерацией, село Терновая, заходила шестая рота 14 бригады", — сказал защитник, устанавливавший флаг.

Ранее в Генштабе рассказали о ситуации на освобожденных территориях.

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