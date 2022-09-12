Деокупация Харьковщины: ВСУ подняли флаг Украины в еще одном селе на границе с РФ (видео)

Украинский боец установил флаг на вышке в Терновая.
Вооруженные силы Украины вышли к границе с Россией в Харьковской области вблизи села Терновая.
Соответствующее видео опубликовал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
В ролике показано, как боец из 14-й отдельной механизированной бригады устанавливает флаг на вышке в селе.
"14 отдельная механизированная бригада дошла до границы в Харьковской области с Российской Федерацией, село Терновая, заходила шестая рота 14 бригады", — сказал защитник, устанавливавший флаг.
Ранее в Генштабе рассказали о ситуации на освобожденных территориях.
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