Деокупация Луганщины: Гайдай объяснил важность Кременной для контрнаступления

Кременная на Луганщине является очень хорошим плацдармом для развития наступления на любом направлении в сторону Рубежного, Старобельска и т.д.

Город Кременная в Луганской области – очень хороший плацдарм для развития украинского контрнаступления и освобождения всей территории области.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Гайдай признал, что действительно было освобождено несколько населенных пунктов Луганщины, но отказался их называть.

"Дело в том, что как только мы называем освобожденные населенные пункты, иногда армия РФ отступает и не докладывает своему командованию. А как только это выходит в публичную плоскость, то там от злобы они "насыпают", что только могут. Наделают бед и военным, и гражданским", – говорит глава ОВА.

По его словам, украинские военные находятся на подступах к Кременной. Сам город Гайдай назвал очень хорошим плацдармом для развития наступления на любом направлении.

"Оттуда можно идти в сторону Рубежного, на Старобельск и т.д. Это хороший плацдарм, и если на нем закрепиться, то можно развивать наступление на любом направлении", – отметил он.

По словам главы ОВА, российские офицеры сбежали из Кременной и оставили там только мобилизованных с оккупированной Луганщины. А само командование РФ в Луганской области затыкает дыры "чмобиками" и ЧВК "Вагнера", в том числе завербованными зеками.

Напомним, что украинская армия уверенно продвигается на территории Луганщины после своих успехов в Харьковской и Херсонской областях. ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации в Луганской области.

Так, 5 октября Гайдай сообщил об освобождении сразу шести населенных пунктов Луганщины. Их названий пока не разглашают, чтобы ВСУ имели возможность там безопасно закрепиться. Сегодня, 6 октября, ВСУ освободили Грековку в Луганской области.

Военный аналитик Игаль Левин считает, что в рамках деоккупации Луганской области дальнейшее наступление украинские войска будут проводить на оккупантов в Сватово. Этот город открывает контроль над оперативными пространствами. По оценкам советника Офиса президента Алексея Арестовича, у ВСУ есть все шансы одержать победу в Сватово.

Читайте также: