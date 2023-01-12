Деокупация Луганщины: украинские военные продвигаются вперед на двух направлениях

На Кременском и Сватовском направлениях Луганской области украинские военные постепенно продвигаются вперед.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай во время брифинга в четверг, 12 января.

"На Сватовском и Кременском направлениях успех на стороне украинской армии. Постепенно шаг за шагом они увольняют Луганщину, проходит деоккупация. Понемногу продвигаются наши войска. Не надо ожидать там мощного прорыва, потому что российские войска успели подготовить оборонные сооружения и тщательно всю территорию заменять", – сказал Гайдай.

Также жестокие бои ведутся в направлении Белогоровки. По словам Гайдая, российские войска стерли Белогоровку с лица земли, ежедневно обстреливая населенный пункт.

"После неудачной операции оккупанты начали уничтожать этот населенный пункт ежедневными обстрелами. Это — тяжелая артиллерия, и танки, и авиабомбы, и ракеты. На сегодняшний день, к сожалению, Белогоровка уже не существует как поселок. Там идут серьезные боевые действия. Там наши Силы обороны держат позиции. Они даже немного улучшили их и не дают наступать оккупационным войскам", — отметил чиновник.

Напомним, согласно утреннему строительству Генштаба за 12 января, ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Кременная на Луганщине и Раздолевка, Соль, Красная Гора, Парасковеевка, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Майорск, Первомайское и Красногоровка Донецкой области.

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