Депортация мариупольцев: жители уже в автобусе узнают об "эвакуации" в Россию (видео)

Оккупанты блокируют любые попытки покинуть место и отказаться от "эвакуации".

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео, как происходит "эвакуация", а точнее – депортация жителей Мариуполя российскими захватчиками.

Мариупольцам уже в автобусах сообщают, что их везут в Россию.

"Район Метро. Подают автобусы и объявляют об эвакуации. При посадке уже сообщают, что автобус везет в Безымянное Новоазовского района и затем в Россию. Российские военные и "официальные волонтеры" блокируют любые попытки покинуть место и отказаться от "эвакуации". 21 век. Центр Европы. Депортация гражданских. Сюрреализм превратился в реальность в Мариуполе", — говорится в сообщении.

Напомним, последние защитники Мариуполя выходят из "Азовстали".

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