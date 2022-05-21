Депортация мариупольцев: жители уже в автобусе узнают об "эвакуации" в Россию (видео)

Оккупанты блокируют любые попытки покинуть место и отказаться от "эвакуации".
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео, как происходит "эвакуация", а точнее – депортация жителей Мариуполя российскими захватчиками.
Мариупольцам уже в автобусах сообщают, что их везут в Россию.
"Район Метро. Подают автобусы и объявляют об эвакуации. При посадке уже сообщают, что автобус везет в Безымянное Новоазовского района и затем в Россию. Российские военные и "официальные волонтеры" блокируют любые попытки покинуть место и отказаться от "эвакуации". 21 век. Центр Европы. Депортация гражданских. Сюрреализм превратился в реальность в Мариуполе", — говорится в сообщении.
Напомним, последние защитники Мариуполя выходят из "Азовстали".
Читайте также:
- Эвакуацию защитников "Азовстали" проводят с участием западных партнеров – Зеленский
- Оккупанты разобрали завалы и вывезли тела из драмтеатра Мариуполя – советник мэра
- Сбитые летчики и незакрытое небо: Зеленский впервые рассказал, что действительно происходило на "Азовстали"