Депортация под видом эвакуации: как россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ

В ожидании контрнаступления ВСУ россияне в спешке "эвакуируют" жителей Запорожской области в Ростовскую область.

В Запорожской области русские захватчики готовятся к массовой "эвакуации" населения. Так, в ожидании контрнаступления ВСУ, россияне из временно аннексированной части региона хотят вывезти мирное население.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Как заявил так называемый глава оккупационных властей части захваченной Запорожской области Евгений Балицкий, в планах "временно переместить" местных из 18 населенных пунктов, находящихся рядом с линией фронта, а это более 70 тысяч человек.

Жители временно захваченной территории Запорожской области рассказали New York Times, что так называемая эвакуация продвигается "в атмосфере замешательства и неповиновения". На местных заправках не хватает топлива, в продуктовых магазинах пустые полки, а в банкоматах отсутствуют наличные.

Как рассказал изданию житель города Каменка-Днепровская Андрей, российские оккупанты выписывают людей из больниц и вывозят медицинское оборудование. Больницы закрывают без объяснения причины, а мирные жители не решаются общаться с вооруженными военными.

Жительница города Пологи Галина рассказала журналистам, что 5 мая окупанты объявили о завершении учебного года в местных школах. В городе ждали десятки эвакуационных автобусов, а людям сказали брать с собой только то, что можно вынести в руках. Те, кто отказался от эвакуации, были вынуждены подписать бумаги о "понимании рисков и ответственности".

Глава Пологовской районной администрации Артур Крупский отметил, что эти автобусы вывезли местных в сторону Бердянска. В Генеральном штабе ВСУ эту информацию подтвердили: россияне вывезли местных жителей и разместили на туристических базах Бердянска и Приморска.

"Эвакуации подлежат лица с российскими паспортами. Первыми подлежат эвакуации принявшие российское гражданство в первые месяцы оккупации", — отметили в Генштабе.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров также рассказал об "эвакуации" украинцев в якобы курортную Кирилловку. По словам Федорова, вместо баз отдыха людей доставили в Ростовскую область:

"Оккупанты замылили людям глаза об эвакуации в Бердянск и Кирилловку на базы отдыха и гостиницы. Однако еще раз обманули: вывезли людей в Ростовскую область и разместили в палаточных городках".

The New York Times пишет о том, что особенно хаотична ситуация с "эвакуацией" в Энергодаре. В украинской компании "Энергоатом" получили информацию о планах российских оккупантов "эвакуировать" из города-спутника Запорожской атомной электростанции Энергодара около 3100 человек. В Ростовскую область РФ уже вывезли часть семей запорожских атомщиков. В компании также напомнили, что работникам ЗАЭС оккупанты запретили выезд из города почти сразу после захвата АЭС.

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По словам городского головы города Энергодара Дмитрия Орлова, рашисты спровоцировали в городе "если не панику, то близкие к ней настроения". Особенно у людей, получивших российские паспорта:

"Часть людей, желающих уехать, погрузили в автобусы. Часть выехала на собственном автотранспорте. Горючее на заправках кончилось. Банкоматы не работают или работают с большими ограничениями, и снять деньги фактически невозможно.

Интернет частично исчез. А вот цены на продукты и медикаменты, напротив, заметно подскочили.

Напомним, так называемая "миграционная служба" приостановила в Мелитополе Запорожской области выдавать российские паспорта, сожгла все документы и скрылась. У некоторых из коллаборантов паспорта забирают, выдают какую-то справку и отправляют в "эвакуацию".