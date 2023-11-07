Депортированному из Мариуполя подростку в России вручили повестку – адвокат

Богдан Ермохин, которому сейчас 17 лет, был принудительно депортирован из оккупированного Мариуполя в Россию в мае 2022 года. На днях в России несовершеннолетнему парню вручили повестку.

Об этом рассказала его адвокат из Украины Екатерина Бобровская.

Сначала военные РФ вывезли Богдана в оккупированный Донецк, а оттуда – в детский санаторий "Поляна" в Московские области.

Родители Богдана скончались, когда ему было 8 лет. С этого времени он жил в приемной семье.

"Несмотря на то, что Богдану еще 17 лет, он уже получил повестку о явке в военкомат Московской области 19 декабря 2023 года. Я не сомневаюсь, что есть в планах российской власти относительно Богдана. Через две недели Богдану исполнится 18 лет, он станет совершеннолетним и, вероятно, его отправят в российскую армию", – говорится в заявлении адвоката.

После депортации в мае 2022 года Богдан Ермохин предпринял несколько неуспешных попыток вернуться в Украину. В России ему выдали русский паспорт.

Также известно, что после депортации в Россию Богдана передали под опеку семье ветерана чеченской войны Ирины Рудницкой.

После этого парень обратился к Екатерине Бобровской с просьбой помочь вернуться в Украину.

Напомним, во время встречи на Мальте делегация Канады предложила создать международную коалицию стран, которая будет способствовать возвращению украинских детей, депортированных или принудительно перемещенных Россией с временно оккупированных территорий Украины.

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