"Депортируют людей, насилуют женщин": Зеленский в обращении к парламенту Дании рассказал о зверствах РФ

Президент Украины призвал на уровне Евросоюза поднять вопрос о солидарности в защите свободы и человечности.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил 29 марта с обращением перед парламентом Дании. Среди прочего он перечислил преступления, совершаемые страной-агрессором на украинских землях.

"Что можно сказать о защите прав человека или о свободе на европейском континенте, если нет такого преступления против людей и человечности в общем, которой бы ни совершили оккупанты?

Они депортируют наших людей на территорию России силой, насилуют женщин, несовершеннолетних девушек, занимаются мародерством. Они вывезли в Россию уже более двух тысяч детей, и мы не знаем - где они, не имеем даже полного перечня этих детей. Есть ли у них семьи? Как они потом найдут своих родных, близких?

Уровень зла, принесенного на нашу землю, нормальному человеку было бы просто невозможно представить! И потому я призываю вас на уровне Евросоюза поднимать вопрос о солидарности в защите свободы, в защите человечности", - сказал Зеленский.

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