Депутат Бундестага призвал передать Украине авиацию и ракеты для успешного контрнаступления

В частности, речь идет о передаче Storm-Shadow и ATACMS.

Депутат немецкого Бундестага Родерих Кизеветтер призвал предоставить Украине вооружение для успешного контрнаступления. В частности, речь идет о боевой авиации и ракетах дальнего радиуса действия.

Об этом в депутате от ХДС/ХСС сказал в комментарии Guildhall.

По его словам, Запад должен пойти ва-банк и передать Украине все, что возможно для скорейшего освобождения украинских территорий. Ведь для успеха, подчеркнул Кизеветтер, важно, чтобы Украина "была способна компенсировать преимущество противника в количестве личного состава и техники на поле боя качеством".

"Необходимо поставить Украине ракеты большой дальности, чтобы гарантировать возможность наносить высокоточные удары вглубь оккупированной территории. Этого можно достичь только при поставках систем вооружения, позволяющих Украине уничтожать российские линии поставок далеко за линией фронта, тем самым отрезая агрессора и расчищая поле боя для украинских сухопутных войск", — подчеркнул немецкий политик.

Важно также поддерживать украинскую армию из воздуха, чтобы обеспечить возможность проведения полноценной общевойсковой операции. В частности, с применением авиации.

"Если мы хотим добиться успеха, истребители и системы дальнего действия, такие как крылатые ракеты Taurus, увеличение числа Storm-Shadow и поставки беспилотников дальнего действия, о чем уже объявила Великобритания, артиллерийские ракеты дальнего действия и ATACMS должны быть доставлены сейчас, — Кизеветтер.

Напомним, в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что пилоты уже используют истребители МиГ-29, военные полученные от Польши и Словакии.

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