Депутат Госдумы привез в Оленовскую колонию "экспертов" из Никарагуа и КНДР

Депутат Госдумы России, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что посетил колонию в Оленовке, где оккупанты удерживали украинских пленных и совершили теракт.

Интересно, что депутат привез с собой "команду объективных международных экспертов" из Никарагуа и самой закрытой страны мира – Северной Кореи.

Об этом Слуцкий сообщил в Сети.

"Сегодня у нас есть особенно представительная команда объективных международных экспертов из ряда, прежде всего, европейских стран, а также представителей Никарагуа, КНДР – почти все континенты сегодня в Оленовке", – сказал депутат в опубликованном видео.

Он также заявил, что в так называемую группу "международного экспертного пула" якобы входят еще и журналисты и аналитики из Франции, Италии, Германии, Сербии.

По словам Слуцкого, все они "смогли воочию увидеть все разрушения и переговорить с очевидцами, в том числе пленными, выжившими после ракетной атаки".

Напомним, и.о. командира "Азова" майор Никита Надточий (позывной "Раз-Два") заявил, что для убийства украинских пленных в Оленовке россияне могли использовать реактивные пехотные огнеметы "Шмель", которые быстро выжигают кислород – и человек сгорает за считанные секунды.

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