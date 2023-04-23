РФ сможет помочь Сербии вести переговоры о прорыве блокады только после того, как "разберется с Украиной и США".

Главной целью развернутой Россией войны является ликвидация Украины. А дальше на очереди – Америка.

Такое заявление сделал депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.

Примечательно, что произошло это в контексте разговора о помощи России Сербии.

Вассерман говорит, что США имеют, что "дальнейшая поддержка террора не окупается".

"Только когда мы закончим ликвидацию террористической организации Украины и этим покажем, что не готовы мириться с террором и в других местах, только когда главный спонсор терроризма — США — поймет, что дальнейшая поддержка террора не окупается — только тогда мы сможем помочь Сербии вести переговоры о прорыв блокады и о недопустимости этой блокады в дальнейшем", — сказал Вассерман.

Ранее депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман предлагает ввести ограничения для россиян по хранению наличных денег на сумму свыше 1 млн рублей. Иначе деньги будут конфисковываться, а их владелец должен будет уплатить штраф. Вассерман уже подготовил законопроект.

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