Потеря Боровой откроет врагу путь к Изюму, - депутат облсовета

Депутат Харьковского областного совета Александр Скорик сообщил об угрозе, связанной с возможной потерей поселка Боровая.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо".

"Ситуация достаточно сложная. Россияне постоянно осуществляют штурмовые действия, но с правого берега их выбили. Поселок Новомлинск, в котором враг пытался закрепиться, освобожден. Сейчас вопрос их присутствия на правом берегу реки Оскол уже неактуален. Однако россияне расширяют свои фланги влево и вправо, а населенные пункты, которые там расположены, постоянно находятся под штурмовыми действиями", — заметил депутат.

По его словам, Боровая расположена всего в 14 км от линии фронта. В случае потери Боровой, стратегически это открывает врагу путь к Изюму.

"Также Купянск и Купянск-Узловой могут оказаться под угрозой оккупации, особенно та часть Купянска, расположенная на левом берегу. Поэтому ситуация остается сложной, но Силы обороны держатся", — добавил Скорик.

Напомним, стали известны детали о деоккупации Новомлинска.

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