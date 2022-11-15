Депутат рассказал, при каких условиях Украина может перекрыть водоснабжение в Крым

Воду в Крым можно будет перекрыть моментально.

Перекрыть воду, поступающую в оккупированный Крым Северокрымским каналом, станет возможно после взятия под контроль Таврийска Украины.

Об этом заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Когда мы сможем взять под контроль город Таврийск, расположенный между Новой Каховкой и Каховкой, тогда можно говорить о перекрытии воды в Крым", — пояснил он.

По словам депутата, в Таврийске расположено основное сооружение Северокрымского канала, на котором можно перекрывать воду, самотеком поступающую на полуостров.

Российские оккупанты в Чаплинском районе "фактически на админгранице с Крымом" полностью разрушили объект Северокрымского канала, который перекрывал воду в Крым после его аннексии Россией.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, когда в городе возобновят водоснабжение.

Ситуация на полуострове Крым

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал покинуть Крым тех россиян, которые незаконно поселились на временно оккупированном украинском полуострове.

Он предупредил, что дальше для соучастников российских преступлений будет только хуже и безысходнее.

Издание Financial Times пишет, что после освобождения Херсона ВСУ смогут взять под огневой контроль три важных дороги, в том числе в оккупированный Крым, откуда российские войска поставляют технику и боеприпасы.

Российские оккупанты начали рыть окопы на севере временно оккупированного Крыма и это было зафиксировано на спутниковых снимках.

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