Депутат РФ заявила, что оккупант, у которого нет полчерепа, "опять рвется на фронт" (фото)

Раненый оккупант не встает с постели и даже не может говорить.
В России 34-летний солдат получил серьезные ранения на войне против Украины, врачи удалили ему часть черепа, он уже три месяца не поднимается с постели, не разговаривает и питается через трубку.
Однако депутат от "Единой России" Жанна Рябцева заявила, что солдат снова "рвется на фронт", пишет Telegram-канал Astra.
"Независимо от тяжести ранений все рвутся обратно на фронт… Наши люди", — написала она.
Также, по данным Astra, раненый солдат – сирота, у которого нет жилья, и раньше именно Рябцева якобы пообещала ему помочь ему с этим вопросом. Однако во время ее визита в больницу депутат так ничего и не сообщила о решении жилищного вопроса.
Известно, что Виктор Баутин был мобилизован осенью 2022 года. Сейчас за солдатом присматривает его брат-близнец. После выпуска из детдома оба оказались на улице.
Также сообщается, что чиновники предлагали братьям-сиротам заехать в аварийное жилье с мусором, без света и с коммунальным долгом в 2 млн рублей.
Напомним, в России мобилизовали больного мужчину, он сбежал из части, его осудили и теперь хотят отправить воевать против Украины.
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