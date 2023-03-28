Депутат РФ заявила, что оккупант, у которого нет полчерепа, "опять рвется на фронт" (фото)

Раненый оккупант не встает с постели и даже не может говорить.

В России 34-летний солдат получил серьезные ранения на войне против Украины, врачи удалили ему часть черепа, он уже три месяца не поднимается с постели, не разговаривает и питается через трубку.

Однако депутат от "Единой России" Жанна Рябцева заявила, что солдат снова "рвется на фронт", пишет Telegram-канал Astra.

Фото/телеграмм: Astra

"Независимо от тяжести ранений все рвутся обратно на фронт… Наши люди", — написала она.

Фото/телеграмм: Astra

Также, по данным Astra, раненый солдат – сирота, у которого нет жилья, и раньше именно Рябцева якобы пообещала ему помочь ему с этим вопросом. Однако во время ее визита в больницу депутат так ничего и не сообщила о решении жилищного вопроса.

Известно, что Виктор Баутин был мобилизован осенью 2022 года. Сейчас за солдатом присматривает его брат-близнец. После выпуска из детдома оба оказались на улице.

Также сообщается, что чиновники предлагали братьям-сиротам заехать в аварийное жилье с мусором, без света и с коммунальным долгом в 2 млн рублей.

Фото/телеграмм: Astra

Напомним, в России мобилизовали больного мужчину, он сбежал из части, его осудили и теперь хотят отправить воевать против Украины.

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