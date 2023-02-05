Депутат российской Госдумы отправился "на фронт", но вдруг оказался в другом месте

Представитель путинской партии "Единая Россия" выехал из Новосибирска якобы воевать на Донбасс, но по дороге сошел с поезда.

Депутат Госдумы от путинской партии "Единая Россия" Дмитрий Савельев еще в декабре прошлого года заявил, что решил присоединиться к российскому "добровольческому батальону "Вега" и воевать с "бандеровцами" в Украине. Недавно он выехал на поезде из Новосибирска вместе с упомянутым батальоном.

Как сообщает местное издание "Тайга Инфо" со ссылкой на собственные источники, на войну депутат-путинист так и не попал.

По дороге он тайком сошел с поезда, доехал на автомобиле до Омска и оттуда вылетел в Москву. Аэропорт российский политик не случайно выбрал подальше от города, где его хорошо знают.

В Госдуме Савельев входит в комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, в комиссию по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в комитет по безопасности и противодействию коррупции.

Напомним, пенсионерка из Москвы под влиянием российской пропаганды тайком от родных решила уехать на оккупированный Донбасс, чтобы работать на полевой кухне на линии фронта. Но из-за гололедицы на улице не добралась даже до вокзала.

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