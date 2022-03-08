Депутат Сейма Латвии приехал в Киев и присоединится к теробороне (фото)

Латвиец будет защищать Украину от оккупантов.
Действующий глава правового комитета Сейма и руководитель правящей фракции Консервативной партии Латвии Юрис Юраш приехал в Украину, чтобы защищать ее от российских захватчиков.
Об этом 8 марта сообщил народный депутат Гео Лерос.
Он опубликовал фото с Юрашем с центрального железнодорожного вокзала Киева.
"Юрис Юраш – действующий Глава правового комитета Сейма и руководитель правящей фракции Консервативной партии Латвии приехал в Украину, чтобы вступить в легион и защищать Украину от оккупанта", — написал украинский нардеп под фото.
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