Депутаты ЕС предлагают передать Украине военную технику, конфискованную в Ливии – Politico

Речь идет о почти 150 единицах конфискованной в Ливии бронетехники.

В Евросоюзе предлагают передать Украине военную технику, конфискованную в прошлом году возле берегов Ливии. О таком решении заявили депутаты Европарламента.

Об этом сообщает Politico.

Согласно исследованию, опубликованному нидерландской телевизионной программой RTL Nieuws, члены Европейского парламента будут давить на страны ЕС, чтобы они отправили конфискованную военную технику украинской армии.

Как пишет издание, евродепутаты хотят найти практическое применение для 146 единиц бронетехники, конфискованных в 2022 году во время двух операций военно-морской миссии ЕС IRINI в рамках усилий по обеспечению соблюдения эмбарго ООН по поставкам оружия Ливии.

Нидерландский либеральный законодатель Барт Гротуйс попросил членов Европарламента подписать письмо до конца рабочего дня четверга, 26 октября.

"Мы призываем вас передать Украине захваченные транспортные средства операции IRINI и аналогичное военное оборудование или боеприпасы с этой или других операциям ЕС", – говорится в письме.

Отмечается, что в пятницу, 27 октября, письмо будет направлено государствам-членам Комитета по вопросам политики и безопасности Европейского совета, который руководит политикой безопасности, и Комитета європейского содействия миру, который руководит внебюджетным финансированием ЕС, предоставляемым Украине.

Напомним, США передадут Украине тысячи единиц изъятого иранского вооружения.

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