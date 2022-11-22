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Депутаты Европарламента предлагают признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Депутаты Европарламента предлагают признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Фото: Associated Press

ЧВК "Вагнер", которая воюет на стороне РФ против Украины, могут признать террористической организацией.

Группировку Вагнера  могут признать террористической организацией. Принять такое решение призывают все депутаты Европарламента.

Об этом пишет издание Politico.

Как отмечается, европейские депутаты призывают ЕС внести ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций. Наемники участвовали в разных военных конфликтах, в которых был заинтересован фюрер Путин: в Украине, Сирии, Судане, Мозамбике и Центральноафриканской Республике.

Депутаты Европарламента направили соответствующее письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Чехии Петеру Фиале.

Депутаты подчеркивают, что группировку Вагнера следует признать террористической организацией, учитывая, что они нарушают международное право, а также из-за того, они проявили себя в других конфликтах.

Что известно о ЧВК "Вагнер"

Возглавляет боевиков близкий к фюреру Путину Евгений Пригожин. Они непосредственно участвуют в войне против Украины и гражданского населения. Вербует же Пригожин для войны осужденных граждан РФ.

Поговаривают даже, что Пригожин сделал ЧВК "Вагнер" параллельной армией в РФ. В то же время у группировки в России нет никакого официального статуса.

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Дата публикации
Просмотры
350
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