Депутаты от "Слуги народа" прибыли в зону проведения ООС: фото

Депутаты от "Слуги народа" прибыли в зону проведения ООС: фото

Народные избранники проведут мониторинг ситуации безопасности в регионе.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия вместе с министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ириной Верещук и другими нардепами прибыли в зону проведения операции Объединенных сил, где в последние дни наблюдается обострение.

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Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

"Председатель фракции ”Слуга народа” Давид Арахамия, глава Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, народные депутаты Юрий Мисягин, Марьяна Безуглая прибыли в зону проведения ООС", — написала она.

Партия "Слуга народа"

Партия "Слуга народа"

По словам Палийчук, депутаты проведут мониторинг ситуации безопасности, пообщаются с военными, передадут закупленные накануне дроны на передовые позиции украинских военных.

Напомним, в последние дни российские оккупационные войска начали массовые обстрелы украинских позиций на Донбассе с применением тяжелой артиллерии и другого запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Только за минувшие сутки боевики совершили 74 обстрела по 39 населенным пунктам Донецкой и Луганской областей и повредили 11 жилых домов.

По состоянию на 9:00 19 февраля российские оккупанты 19 раз нарушили режим прекращения огня. 16 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Из-за обстрелов террористов погиб украинский защитник.

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