"Держал меня под прицелом": оккупант рассказал об издевательствах офицеров РФ

Российские солдаты неоднократно рассказывали, что их бросают на войну против Украины без должной подготовки, а некоторые из них – даже не держали автомат в руках.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

"Насильственно мобилизованные пытаются избежать причастности к военным преступлениям своих соотечественников, однако удается это не всем. Командиры издеваются над ними, дают отмашку на "воспитательные работы" – то есть на избиение подчиненных. И это в лучшем случае. Таких случаев действительно много", – рассказал источник в ВСУ.

По словам собеседника, единственный способ для россиян сохранить свою жизнь – это сдаться в плен. Именно в плену русские солдаты рассказывают об издевательствах своего командования.

"Издевательство офицеров над своими же солдатами в российской армии – норма. Это подтверждают все, кто отказался воевать против украинцев. Помню, как один во время допроса едва не плача рассказывал, что его чуть не застрелили свои: "Командир держал меня под прицелом, когда я сказал, что не буду убивать", – передал слова украинский военный.

Напомним, эксперт объяснил, почему Россия нанесла массированный ракетный удар 1 мая.

Читайте также: