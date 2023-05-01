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"Держал меня под прицелом": оккупант рассказал об издевательствах офицеров РФ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
204
Время на прочтение
1 мин
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"Держал меня под прицелом": оккупант рассказал об издевательствах офицеров РФ

Оккупант рассказал об издевательствах офицеров РФ.

Российские солдаты рассказали, как их вынуждают воевать против Украины.

Российские солдаты неоднократно рассказывали, что их бросают на войну против Украины без должной подготовки, а некоторые из них – даже не держали автомат в руках.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

"Насильственно мобилизованные пытаются избежать причастности к военным преступлениям своих соотечественников, однако удается это не всем. Командиры издеваются над ними, дают отмашку на "воспитательные работы" – то есть на избиение подчиненных. И это в лучшем случае. Таких случаев действительно много", – рассказал источник в ВСУ.

По словам собеседника, единственный способ для россиян сохранить свою жизнь – это сдаться в плен. Именно в плену русские солдаты рассказывают об издевательствах своего командования.

"Издевательство офицеров над своими же солдатами в российской армии – норма. Это подтверждают все, кто отказался воевать против украинцев. Помню, как один во время допроса едва не плача рассказывал, что его чуть не застрелили свои: "Командир держал меня под прицелом, когда я сказал, что не буду убивать", – передал слова украинский военный.

Напомним, эксперт объяснил, почему Россия нанесла массированный ракетный удар 1 мая.

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Дата публикации
Просмотры
204
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