Держали даже детей: омбудсмен сообщил удручающие факты о пыточных на Херсонщине

В пыточных на Херсонщине российские военные держали даже детей.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Facebook

По данным омбудсмена, жители Херсонской области подвергались более жестоким методам пыток, чем в тех областях, которые раньше были под временной оккупацией – Харьковщина, Киевщина, Черниговщина.

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"На территории указанных областей мы фиксировали пыточные, но на территории Херсонской области впервые были установлены факты (по свидетельствам людей, которые находились в этих пыточных), которые одновременно в камерах пыточных неделями круглосуточно держали мужчин и женщин вместе. Пытки, избиения, сексуальное насилие... Их не выпускали неделями. Даже в туалет нужно было ходить женщинам при мужчинах, а мужчинам – при женщинах", — написал он.

Лубинец отметил, что в каждой камере были установлены видеокамеры для наблюдения, запись велась со звуком. Люди, подвергавшиеся пыткам, это поняли по тому, что как только херсонцы начинали говорить об оккупации, то мгновенно в камеры забегали люди в масках и всех жестоко избивали.

Еще одно отличие заключалось в том, что была отдельная камера, где держали подростков. ”Мы сейчас устанавливаем их возраст. Люди рассказывают, что некоторые ребята выглядели примерно на 14 лет”, — отметил омбудсмен. По его словам, в других областях не были выявлены камеры для детей или подростков.

Лубинец отметил, что с точки зрения Международного гуманитарного права наблюдается ухудшение обращения с мирными гражданами Украины.

"Для меня это выглядит так, что когда представители РФ видели людей с проукраинским мировоззрением, то это их еще больше провоцировало прибегать к чрезвычайно жестокому обращению с местным населением. Это не просто устрашение, как было раньше, это более показательно, жестоко, чтобы все об этом знали. Цель — сломить херсонцев для того, чтобы они боялись, молчали, не выходили на митинги, где озвучивали свою принадлежность к Украине. Это очевидное подавлением общественного сопротивления с элементами военных преступлений против человечности", — подчеркнул уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Лубинец сообщил, что палачи прятали свои лица за масками, но уже известно, что херсонцев пытали представители Рросгвардии и военнослужащие российской армии.

Новые потрясающие факты пыток на Херсонщине: держали даже подростков Освобождение от российских военных Херсонщины открыло новые факты жестокого обращения — жители области подвергались более жестоким методам пыток, чем в тех областях, которые раньше были под временной оккупацией – Харьковщина, Киевщина, Черниговщина. На территории указанных областей мы фиксировали застенки, но на территории Херсонской области впервые были установлены факты (из свидетельств людей, которые находились в этих застенках), которые одновременно в камерах застенков неделями круглосуточно держали мужчин и женщин вместе. Пытки, избиения, сексуальное насилие, но мужчин и женщин вместе не держали. Причем их не выпускали неделями. Даже в туалет нужно было ходить женщинам при мужчинах, а мужчинам – при женщинах. Второе отличие: в каждой камере были установлены видеокамеры для наблюдения. Такой круглосуточный видеонаблюдение записывался со звуком. Это отдельно подчеркивают наши граждане, которые подвергались пыткам, и объясняют, что они это четко понимали. Ибо как только херсонцы начинали говорить об оккупации, то мгновенно в камеры забегали люди в масках и всех жестоко избивали. Третье отличие: здесь была отдельная камера, где держали подростков. Мы сейчас устанавливаем их возраст. Люди рассказывают, что некоторые парни выглядели примерно на лет 14. И крестик, которого я вчера показывал на видео, сделал 19-летний парень, который находился здесь — в застенке (https://cutt.ly/HMSmNNJ). В других областях мы не обнаруживали камеры для детей или подростков. А тут это не действовало. С точки зрения Международного гуманитарного права мы наблюдаем ухудшение обращения с гражданскими гражданами Украины. Это самые плохие и циничные проявления нарушения Женевских конвенций! Для меня это выглядит так, что когда представители РФ видели людей с проукраинским мировоззрением, это их еще больше провоцировало прибегать к чрезвычайно жестокому обращению с местным населением. Это не просто устрашение, как было раньше, это более показательно, жестоко, чтобы все об этом знали. Цель — сломать херсонцев для того, чтобы они боялись, молчали, не выходили на митинги, где озвучивали свою принадлежность к Украине. Это очевидно подавлением общественного сопротивления с элементами военных преступлений против человечности. Несмотря на то, что они прятали лица от херсонцев за масками, мы знаем, что пытали наших людей представители росгвардии и военнослужащие русской армии. Наши компетентные органы обязательно установят всех преступников! Опубликовано Дмитрием Лубинцем Пятница, 18 ноября 2022 г.

Напомним, на деоккупированной Херсонщине криминалисты Киевской области осматривают штабы оккупантов и помогают документировать военные преступления захватчиков. Полицейские выявляют тела убитых и замученных граждан, повреждения домов, исследуют места обстрелов. Больше всего полицейских поражает бесчинство, устроенное захватчиками в учебных заведениях.

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